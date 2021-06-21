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Появилось видео купания мужчины в декоративном пруду

Александр Кузьмин
1 час назад
“Новый водяной” появился в Санкт-Петербурге. Мужчина решил спастись от жары в декоративном пруду во дворе дома на улице Русановской. Видео публикует telegram-канал “1703”.
На кадрах можно увидеть, как коренастый, лысый мужчина плещется в пруду во дворе дома, попивая при этом бутылку с пивом. Во время купания играет песня про водяного из советского мультфильма “Летучий корабль”.
Стоит отметить, что синоптики прогнозируют температуру выше 30 градусов по цельсию в Северной столице ещё несколько дней.
Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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