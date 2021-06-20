Прощание с Анатолием Лысенко состоится 23 июня

СПРАВКА «ВМ»

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице (город на Украине — прим. «ВМ»). Его семья переехала в Москву почти сразу после того, как он появился на свет. В столице он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Однако делом своей жизни Лысенко избрал журналистику. С конца 1960-х он начал работать в редакции молодежных программ Центрального телевидения.