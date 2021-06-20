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Прощание с Анатолием Лысенко состоится 23 июня

Вечерняя Москваиещё 5
1 час назад
Прощание с генеральным директором ОТР и телеведущим Анатолием Лысенко состоится 23 июня в телецентре «Останкино». Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщается на сайте телеканала.
Прощание с Анатолием Лысенко состоится 23 июня
Фото: Первый каналПервый канал
— Траурная церемония начнется в 11:00 часов, она будет проходить в четвертой студии АСК-1 ТТЦ «Останкино» (улица Академика Королева, дом 12, вход в помещение осуществляется через контрольно-пропускной пункт 17), — говорится в сообщении.
Анатолий Лысенко умер на 85 году жизни после продолжительной болезни.

СПРАВКА «ВМ»

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице (город на Украине — прим. «ВМ»). Его семья переехала в Москву почти сразу после того, как он появился на свет. В столице он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Однако делом своей жизни Лысенко избрал журналистику. С конца 1960-х он начал работать в редакции молодежных программ Центрального телевидения.
Лысенко часто называют отцом современного российского телевидения. Он был одним из создателей культовой программы «Взгляд», а также первым главой ВГТРК. Именно ему принадлежит идея программы «Поле чудес». В 2012 году Лысенко возглавил «ОТР».
Общество,Анатолий Лысенко,ТТЦ "Останкино",Деловая газета "Взгляд",ВГТРК,
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