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СМИ: Россияне придумали способ избежать обязательной вакцинации

Майк Габриелян
42 минуты назад
В России набирает популярность новый вид медицинского «туризма»: москвичи едут в регионы, чтобы купить сертификаты о вакцинации, не делая прививки. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на директоров московских фирм.
Россияне придумали способ избежать обязательной вакцинации
Фото: ТАССТАСС
Они сообщили, что сотрудников заставляют прививаться, но они не хотят делать прививки. Поэтому работникам, приехавшим из регионов, дают дополнительный отпуск. Они отправляются на малую родину и «договариваются» в поликлинике, чтобы появилась заветная отметка на портале Госуслуги.
Кроме того, несознательные граждане стремятся купить поддельные сертификаты в интернете. По данным канала, в Москве предложения мошенников начинаются от 4990 рублей.
Ранее в Петербурге полицейские устроили контрольную закупку и задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации.
За два дня было зафиксировано 5 фактов продажи подделок. Предлагался широкий ассортимент: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19, справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за подделку варьировалась в пределах 2000-2500 рублей.
«Как правило, заказ фальшивок осуществлялся через сеть Интернет. Продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и в обмен на заранее обговоренную сумму передавал поддельную медицинскую справку», - сообщил сайт управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество,Россия,
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