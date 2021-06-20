Россияне придумали способ избежать обязательной вакцинации

России набирает популярность новый вид медицинского «туризма»: москвичи едут в регионы, чтобы купить сертификаты о вакцинации, не делая прививки. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на директоров московских фирм.

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Они сообщили, что сотрудников заставляют прививаться, но они не хотят делать прививки. Поэтому работникам, приехавшим из регионов, дают дополнительный отпуск. Они отправляются на малую родину и «договариваются» в поликлинике, чтобы появилась заветная отметка на портале Госуслуги.

Кроме того, несознательные граждане стремятся купить поддельные сертификаты в интернете. По данным канала, в Москве предложения мошенников начинаются от 4990 рублей.

Ранее в Петербурге полицейские устроили контрольную закупку и задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации.

За два дня было зафиксировано 5 фактов продажи подделок. Предлагался широкий ассортимент: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19, справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за подделку варьировалась в пределах 2000-2500 рублей.