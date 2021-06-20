Россияне придумали способ избежать обязательной вакцинации

В России
набирает популярность новый вид медицинского «туризма»: москвичи едут в регионы, чтобы купить сертификаты о вакцинации, не делая прививки. Об этом сообщает
издание Readovka со ссылкой на директоров московских фирм.
Они сообщили, что сотрудников заставляют прививаться, но они не хотят делать прививки. Поэтому работникам, приехавшим из регионов, дают дополнительный отпуск. Они отправляются на малую родину и «договариваются» в поликлинике, чтобы появилась заветная отметка на портале Госуслуги.
Кроме того, несознательные граждане стремятся купить поддельные сертификаты в интернете. По данным канала, в Москве предложения мошенников начинаются от 4990 рублей.
Ранее в Петербурге полицейские устроили контрольную закупку и задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации.
За два дня было зафиксировано 5 фактов продажи подделок. Предлагался широкий ассортимент: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19, справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за подделку варьировалась в пределах 2000-2500 рублей.
«Как правило, заказ фальшивок осуществлялся через сеть Интернет. Продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и в обмен на заранее обговоренную сумму передавал поддельную медицинскую справку», - сообщил сайт управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.