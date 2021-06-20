Мать двоих детей пристыдили за вопрос о пособиях

Администратор официальной страницы Минтруда Якутии в Instagram пристыдил жительницу региона за то, что она получает пособия от государства. Скриншот соответствующей переписки опубликовало издание SakhaDay в Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

Женщина поинтересовалась, когда ждать перерасчет выплат на детей с 3 до 7 лет.

На что сотрудник ведомства ответил, что у него выходной, «как у всех работающих людей, которые сами воспитывают многодетную семью, без помощи государства».

Тогда якутянка написала, что администратор «мог бы просто на вопрос не отвечать».

«Просто жить на пособие стыдно», — пришел ответ россиянке.

Многие пользователи отметили, что такой ответ сотрудника Минтруда неэтичен. Люди в комментариях написали, что некоторые россияне ждут пособие, так как испытывают финансовые трудности.

Прозвучало и противоположное мнение: некоторые заявили, что женщину «никто не просил рожать и жить на пособия».