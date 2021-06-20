В Ялте запустили водоснабжение

В Ялте в воскресенье вновь запустили водоснабжение, приостановленное в минувшую пятницу из-за ливней и схождения селевых потоков.

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«Вода подается, заполняется система», — сообщили «Интерфаксу» в государственном унитарном предприятии «Водоканал Южного берега Крыма».

Восстановить централизованное водоснабжение удается за счет забора воды из альтернативных источников — водопадов. Они наполнились после дождей. Водозаборы же были забиты нанесенным селями илом и глиной. Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду перед употреблением.

Воду на Южном берегу выключили 18 июня около часа дня, поскольку она был мутной. К вечеру субботы частично возобновили подачу. Власти организовали подвоз воды.

Тем временем большинство пляжей Ялты — 68 из 86 — расчистили от мусора после подтопления.

В Ялте уже работает межведомственная комиссия, которая оценивает объем работ по восстановлению и готовности пляжей к приему туристов.

«Точечно будет определено, где необходимо дополнительное обследование дна, везде должны быть забраны пробы воды и грунта. После этого мы ожидаем, что в течение нескольких дней пляжи в Ялте начнут функционировать в полном объеме и обычном режиме», — заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

На данный момент в акватории Ялты действует запрет на купание. Предположительно, он будет актуален до среды, 23 июня.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тысячи человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта.