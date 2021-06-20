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В Роспотребнадзоре предупредили о более быстром распространении COVID

News.ru
26 минут назад
Распространение коронавируса в России может ускориться, что поскольку в стране невелика доля привитых граждан и имеющих антитела после выздоровления. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых ещё остались антитела, небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее, проще, — сказала она.
Эксперт отметила, что предотвратить быстрое распространение новых штаммов коронавируса можно только путём формирования коллективного иммунитета. По её словам, вакцинация — «единственное нормальное спасение» в ложившейся ситуации.
Рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается с начала июня. За последние сутки в стране выявлено 17,6 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели более 5,3 млн жителей РФ.
Общество,Видео,Роспотребнадзор,Россия,
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