Эксперт отметила, что предотвратить быстрое распространение новых штаммов коронавируса можно только путём формирования коллективного иммунитета. По её словам, вакцинация — «единственное нормальное спасение» в ложившейся ситуации.

Рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается с начала июня. За последние сутки в стране выявлено 17,6 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели более 5,3 млн жителей РФ.