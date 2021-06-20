Распространение коронавируса в России может ускориться, что поскольку в стране невелика доля привитых граждан и имеющих антитела после выздоровления. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых ещё остались антитела, небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее, проще, — сказала она.
Эксперт отметила, что предотвратить быстрое распространение новых штаммов коронавируса можно только путём формирования коллективного иммунитета. По её словам, вакцинация — «единственное нормальное спасение» в ложившейся ситуации.