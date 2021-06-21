Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день в жару

Также в ведомстве обозначили, что при жаре в 32,5 градуса и выше на улице можно работать только 20 минут подряд, после которых должен следовать десятиминутный перерыв в охлажденном помещении. В целом же, находится на улице работникам в обычной одежде в этом случае можно лишь полтора-два часа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Трудиться в такую погоду разрешили лишь людям от 25 до 40 лет, желательно с выдачей специальных напитков, спасающих от обезвоживания. Кроме того в ведомстве подчеркнули, что при возможности работы при жаре в 32,5 лучше избежать, так как она является опасной.