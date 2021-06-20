«Таких сейчас нет»: умер Анатолий Лысенко

Москве после долгой болезни умер тележурналист Анатолий Лысенко , гендиректор ОТР. Ему было 84 года, на телевидении Лысенко работал с 1959-го. Популярный советский диктор Игорь Кириллов назвал создателя культовой передачи «Взгляд» и автора идеи программы «Поле чудес» «ярчайшей фигурой среди журналистов телевидения».

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О смерти директора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко сообщила пресс-служба канала. Президент России Владимир Путин уже выразил родным и близким тележурналиста глубокие соболезнования, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Лысенко — один из отцов-основателей современного российского телевидения. Он родился в 1937 году в Виннице в Украинской ССР. В 1960 году окончил экономический факультет МИИТ, с 1959 года был автором-внештатником и ведущим молодежных программ на Центральном телевидении Гостелерадио СССР.

С 1968 года Лысенко работал на ЦТ редактором, спецкором и консультантом. Организовывал такие телепередачи, как КВН, "А ну-ка, девушки!" и "Что? Где? Когда?". В 1987 году создал один из символов Перестройки — программу "Взгляд", которой руководил до 1990 года.

Телеведущий Александр Любимов сообщил "Газете.Ru", что Анатолий Лысенко, с которым он вместе стоял у истоков культовой программы, "был душой" творческого коллектива"

"К сожалению, люди уходят — и никуда мы от этого не уйдем. Анатолий Григорьевич был душой нашего коллектива, душой программы "Взгляд". Очень образованный и тонкий человек", — сказал Любимов.

В 1990 году Лысенко стал гендиректором ВГТРК, находился на должности до 1996 года. Известно, что Лысенко предложил Владиславу Листьеву идею программы "Поле Чудес".

Популярный советский телеведущий Игорь Кириллов в разговоре с "Газетой.Ru" оценил значение работы Анатолия Лысенко.

"Толя для меня был ярчайшей фигурой среди журналистов телевидения. Человек он был замечательный, душевный и внимательный по отношению к своим коллегам. Очень талантливый, настоящий телевизионный журналист. К сожалению, таких, как он, сейчас нет. В наше время вообще большой дефицит настоящей телевизионной творческой личности: человеческой и профессиональной. Он в себе все это совмещал", - подчеркнул Кириллов.

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР также отметил, что Лысенко был для него "настоящим творцом во всех делах, которые делал".

"Не думаю, что сейчас возможно повторить "Взгляд", например, - продолжил Кириллов. - Бессмысленно это делать, потому что другое настроение, другой народ и другое восприятие. Сейчас молодым надо стремиться найти что-то новое, отвечающее современным требованиям нашей жизни. Поэтому надо помнить и благодарить за тот вклад, который Игорь Григорьевич внес в наш тяжелый труд".

Также Лысенко участвовал в создании телекомпании "ТВ Центр", был председателем Комитета по телекоммуникациям и СМИ Москвы. В 2009-2021 годах был профессором медиакома ВШЭ

Анатолий Лысенко в 1990-х годах смог спасти "Московский дом книги" от разорения, предложив мэру Юрию Лужкову создать одноименную сеть и объединить старые советские книжные магазины.

В 2012 году указом президента Путина Лысенко стал директором "Общественного телевидения России" (ОТР). Целью его было формирование в России гражданского общества. В 2013 году бюджет канала близился к тому, чтобы иссякнуть – об этом говорил сам Анатолий Лысенко. Однако ОТР не прекратил вещание, его стало финансировать государство.

Лысенко имеет звания заслуженного деятеля искусств РФ и заслуженного журналиста РФ. Является лауреатом Госпремии СССР, награжден орденами Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Почета.