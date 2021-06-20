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Умер известный тележурналист Анатолий Лысенко

Майк Габриелян
26 минут назад
Умер тележурналист Анатолий Лысенко. Ему было 84 года. Издание Baza сообщает, что причиной смерти стал коронавирус. Лысенко — советский и российский журналист, режиссёр, продюсер.
Умер известный тележурналист Анатолий Лысенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Информацию о смерти журналиста подтвердил его советник, пишет ТАСС.
Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице Украинской ССР. Семья переехала в Москву через 5 дней после его рождения.
С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодёжи Центрального телевидения.
В перестройку руководил программой «Взгляд», которая во многом изменила советское телевидение.
С 1990 года по 1996 год был гендиректором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией.
С 1996 года по 2000 годы — председатель комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы. В этом качестве принимал участие в создании телеканала «ТВ Центр».
В 2012 года у указом Президента РФ был назначен генеральным директором АНО «Общественное телевидение России». Включён в Совет по общественному телевидению в 2018 году.
Государственный советник I класса в отставке. Профессор факультета медиакоммуникаций Высшей школы экономики.
Общество,Анатолий Лысенко,ВШЭ,Правительство Москвы,ТВ Центр,Деловая газета "Взгляд",ВГТРК,ИТАР-ТАСС,
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