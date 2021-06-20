Умер известный тележурналист Анатолий Лысенко

Умер тележурналист Анатолий Лысенко . Ему было 84 года. Издание Baza сообщает , что причиной смерти стал коронавирус. Лысенко — советский и российский журналист, режиссёр, продюсер.

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Информацию о смерти журналиста подтвердил его советник, пишет ТАСС.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице Украинской ССР. Семья переехала в Москву через 5 дней после его рождения.

С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодёжи Центрального телевидения.

В перестройку руководил программой «Взгляд», которая во многом изменила советское телевидение.

С 1990 года по 1996 год был гендиректором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией.

С 1996 года по 2000 годы — председатель комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы . В этом качестве принимал участие в создании телеканала «ТВ Центр».

В 2012 года у указом Президента РФ был назначен генеральным директором АНО «Общественное телевидение России». Включён в Совет по общественному телевидению в 2018 году.