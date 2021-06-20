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Врачи рассказали, сколько денег хотят получить от Путина

Ювелина Бернст
32 минуты назад
Лидер профсоюза работников здравоохранения «Голос медицины» Анастасия Тарабрина назвала хорошей идеей предложение Путина о внедрении единого размера базового оклада врачам по всей стране. Ее слова передает News.ru.
Врачи рассказали, сколько денег хотят получить от Путина
Фото: Пресс-служба президента РФ / ТАССПресс-служба президента РФ / ТАСС
Президент России Владимир Путин во время поздравления работников и ветеранов отечественного здравоохранения, размещенного на сайте Кремля, анонсировал новую систему оплаты труда. Глава государства отметил, что для всех регионов нужно предусмотреть одинаковый размер базового оклада медиков, а также дополнительные выплаты и надбавки.
Однако какой будет уровень единого оклада, какие надбавки и каков итоговый размер заработной платы пока не понятно, отметила Тарабрина.
По ее мнению, базовый оклад должен составлять 70–80% зарплаты. В таком случае, доходы медиков действительно бы выровнялись в разных регионах.
«Иначе никакого смысла в этом едином окладе, по моему мнению, нет», - заявила Тарабрина.
20 июня в России отмечается День медицинского работника. Путин в поздравлении отметил, что многие медики «встречают свой праздник на дежурстве, в буквальном смысле слова на боевом посту». Глава государства подчеркнул, что это призвание требует особых душевных качеств: милосердия, отзывчивости, мужества и готовности рисковать собой, чтобы спасать других.
Общество,Владимир Путин,
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