Врачи рассказали, сколько денег хотят получить от Путина

Однако какой будет уровень единого оклада, какие надбавки и каков итоговый размер заработной платы пока не понятно, отметила Тарабрина.

По ее мнению, базовый оклад должен составлять 70–80% зарплаты. В таком случае, доходы медиков действительно бы выровнялись в разных регионах.

20 июня в России отмечается День медицинского работника. Путин в поздравлении отметил, что многие медики «встречают свой праздник на дежурстве, в буквальном смысле слова на боевом посту». Глава государства подчеркнул, что это призвание требует особых душевных качеств: милосердия, отзывчивости, мужества и готовности рисковать собой, чтобы спасать других.