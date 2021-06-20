Директор террариума «Ялтинский крокодиляриум» Виктор Жиленко заявил, что все крокодилы, содержавшиеся в заведении, пережили наводнение, случившееся в городе на днях. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

«У меня был сердечный приступ, я чуть с ума не сошел, но все выжили», - поделился переживаниями Жиленко.

По его словам, ситуация во время стихийного бедствия оказалась на грани полного кризиса. Чтобы спасти рептилий, сотрудникам «Крокодиляриума» пришлось открыть двери вольеров, чтобы питомцы могли из них выбраться и не утонуть.

Дождевая вода, покрывавшая территорию террариума, оказалась слишком холодной для тропических рептилий. По этой причине сохраняется вероятность их заболевания. Одного из крокодилов уже пришлось отправить в Алушту с подозрением на воспаление легких.

Несмотря на открытые двери вольеров, никто из их постояльцев сбежать за пределы территории террариума не смог.

«Кошки очень любили ходить поближе к крокодилам и там метить места. Поэтому у нас нет ни одной свободной дырки», - успокоил граждан Жиленко.