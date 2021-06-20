Юрист: Работодатель должен отстранить не желающих прививаться от COVID-19 сотрудников без зарплаты

«С учетом той ситуации, которая складывается с коронавирусом в Москве и Московской области, с учетом распоряжения, подписанного главным санитарным врачом Москвы, и таким же в Московской области, работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились. Работники вправе решать, прививаться или нет, но если они не привьются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Исключением является категория сотрудников, которые не могут прививаться по медицинским показаниям, их также должны отстранить, но с сохранением двух третей заработка», - рассказал он.
«Но, хочу подчеркнуть, что в данной ситуации «левая» справка о наличии противопоказаний образует состав уголовного преступления, поскольку является документом, дающим права и освобождающим от обязанностей», - отметил юрист.