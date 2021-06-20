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Юрист: Работодатель должен отстранить не желающих прививаться от COVID-19 сотрудников без зарплаты

Агентство «Москва»иещё 12
2 часа назад
Сотрудники сферы услуг, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты, при этом сотрудники, имеющие противопоказания к прививкам от COVID-19, должны быть отстранены от работы с сохранением двух третей зарплаты. Об этом заявил Агентству городских новостей «Москва» полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.
Юрист: Работодатель должен отстранить не желающих прививаться от COVID-19 сотрудников без зарплаты
Фото: ТАССТАСС
«С учетом той ситуации, которая складывается с коронавирусом в Москве и Московской области, с учетом распоряжения, подписанного главным санитарным врачом Москвы, и таким же в Московской области, работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились. Работники вправе решать, прививаться или нет, но если они не привьются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Исключением является категория сотрудников, которые не могут прививаться по медицинским показаниям, их также должны отстранить, но с сохранением двух третей заработка», - рассказал он.
Барщевский подчеркнул, что предоставление поддельного сертификата о вакцинации являются основанием для возбуждения уголовного дела.
«Но, хочу подчеркнуть, что в данной ситуации «левая» справка о наличии противопоказаний образует состав уголовного преступления, поскольку является документом, дающим права и освобождающим от обязанностей», - отметил юрист.
Общество,Михаил Барщевский,Правительство РФ,АГН "Москва",
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