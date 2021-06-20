Ильназ Галявиев , обвиняемый в массовом расстреле сотрудников и учеников казанской школы 175, пожаловался на содержание в клинике московского СИЗО "Бутырка" и попросил вернуть его поскорее в Казань пишет «Московский комсомолец».

Галявиева ранее привезли в Москву для психиатрической экспертизы. В «Бутырке» его содержали в двухместной камере с 50-летним мужчиной, обвиняемом в нанесении тяжких телесных повреждений. Соседство с ним не нравится стрелку, признался Галявиев.

"Он все время разговаривает и разговаривает, мне с ним трудно. Я люблю тишину. Можно меня перевести на одиночное содержание?", - сказал обвиняемый.

Также он заявил, что хочет в родной город и боится остаться в Москве. По словам Галявиева, в казанском СИЗО кормят вкуснее, а также у него там на счету изолятора были деньги, которые ему давали родные.

"Все в порядке здесь... Просто хочу домой. В казанском СИЗО вкуснее кормят, чем в «Бутырке». Там по утрам каша на молоке, в обед борщ обычно бывает, а вечером – макароны с рыбными консервами... Я мог заказать в тюремном ларьке шоколад и конфеты", - рассказал арестант.

Галявиев также отметил, что «сам по себе не агрессивный, он спокойный».