В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

С июля меняются правила выплаты пособия по беременности

Российская Газета
23 минуты назад
Женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, с 1 июля 2021 года будет выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие.
Выплату пособия по беременности поменяют
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
Для реализации этой нормы, предложенной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, Минтруд подготовил проект соответствующего постановления.
Норма будет распространяться на тех женщин, которые встанут на учет в ранние сроки беременности после 1 июля нынешнего года. А вот если право на пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло до 1 июля 2021 года, "назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до 1 июля 2021 г.", - предлагается в проекте документа.
По новым правилам, пособие составит 50 % от прожиточного минимума в регионе. Право на эту выплату будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). При этом размер среднедушевого дохода их семей не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Ежемесячное пособие будет выплачиваться Пенсионным фондом России за период, начиная с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности. За пособием в этом случае женщине необходимо обратиться в течение 30 дней со дня постановки на учет в медорганизации.
Обращаться к работодателю за оформлением пособия не нужно.
Общество,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители