В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

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Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов

До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти Петербурга, государственных учреждений и унитарных предприятий. Наличие антител к коронавирусу должно быть у 65% указанных лиц, сказано в документе.

Также было решено ограничить число посетителей фан-зоны Евро-2020 с 5 тысяч до 3 тысяч человек.

Помимо этого, было принято решение запретить с 21 июня вход в аквапарки и на аттракционы. С этого же дня число посетителей выставочных мероприятий не может превышать 500.

Ранее в Башкирии, Москве, Московской и Тверской областях ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан.