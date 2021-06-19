В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти Петербурга, государственных учреждений и унитарных предприятий. Наличие антител к коронавирусу должно быть у 65% указанных лиц, сказано в документе.
Также было решено ограничить число посетителей фан-зоны Евро-2020 с 5 тысяч до 3 тысяч человек.
Помимо этого, было принято решение запретить с 21 июня вход в аквапарки и на аттракционы. С этого же дня число посетителей выставочных мероприятий не может превышать 500.
Ранее в Башкирии, Москве, Московской и Тверской областях ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан.
Лидер партии «Справедливая Россиия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов
, назвал
введение принудительной вакцинации «разобщением, нагнетанием страха и истерии». Политик отметил, что вакцинация сама по себе не остановит распространение вируса и не спасет от болезни, а только облегчит ее течение.