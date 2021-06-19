СМИ: Российские врачи тайно подменяют вакцины от COVID-19

Врачи в России
систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавируса, пишет
"Новая газета".
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАССРФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС
Изданию стали известны несколько случаев в разных регионах страны, где пациенты давали согласие на вакцинацию одним препаратом, а получали — другой. Эти пациенты рассказали, что обратились в группу добровольцев — исследователей вакцины. Свои истории они подтвердили документами.
В большинстве выявленных случаев пациентам тайно вкалывали "Эпиваккорону, в то время как они были уверены, что получат "Спутник V" или "КовиВак", пишет газета.
Когда пациенты узнавали о подмене препарата, врачи заявляли им, что речь идет о врачебной ошибке или о том, что между вакцинами нет никакой разницы.
Издание отмечает, что только разработчики "Спутника" опубликовали данные о своей вакцине, информация об эффективности двух других препаратов только собираются разработчиками.
Юрист Георгий Мелков объяснил, что отсутствие у пациента информации о вакцине, которой его будут прививать, равно как и замена вакцины без согласия пациента, — это нарушение его прав.