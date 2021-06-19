Ученый: Третья волна пандемии в России развивается быстрее предыдущих

По его мнению, сейчас давать прогнозы течения третьей волны коронавируса крайне сложно, но оснований считать, что она будет менее масштабной двух предыдущих нет. При этом, в связи с летним сезоном у биолога имеется надежда, что нынешняя вспышка будет столь же непродолжительна, как и первая.
По его словам, «индийский» штамм корнонавируса появился в России в марте - начале апреля этого года. По оценкам Куприянова, он более заразен, в большей степени затрагивает органы желудочно-кишечного тракта, чаще вызывает микротромбоз сосудов конечностей.