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Ученый: Третья волна пандемии в России развивается быстрее предыдущих

Елена Прошина
1 час назад
Кандидат биологических наук, аналитик, администратор группы по независимой статистике COVID-19 Алексей Куприянов заявил, что. третья волна коронавируса в стране началась еще в апреле и развивается быстрее предыдущих. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Ученый: Третья волна пандемии в России развивается быстрее предыдущих
Фото: ТАССТАСС
«По косвенным признакам, она (третья волна) растет стремительнее двух прежних. Возможно, это связано с проникновением в Россию более контагиозных штаммов, почти полным снятием ограничений (ужесточение началось слишком поздно и необдуманно), наплевательским отношением граждан к санитарным мерам (изоляция, дистанцирование, ношение масок, прививки)», - считает Куприянов.
По его мнению, сейчас давать прогнозы течения третьей волны коронавируса крайне сложно, но оснований считать, что она будет менее масштабной двух предыдущих нет. При этом, в связи с летним сезоном у биолога имеется надежда, что нынешняя вспышка будет столь же непродолжительна, как и первая.
По его словам, «индийский» штамм корнонавируса появился в России в марте - начале апреля этого года. По оценкам Куприянова, он более заразен, в большей степени затрагивает органы желудочно-кишечного тракта, чаще вызывает микротромбоз сосудов конечностей.
Общество,Алексей Куприянов,Россия,
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