Часть россиян получат новые льготы

Министерства должны до 9 июля представить предложения для изменения законодательства, касающегося исчисления доходов граждан с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах. Об этом премьер заявил по итогам встречи с социальными работниками.

На данный момент до 75% дохода инвалидов, работающих и живущих в интернатах, идет на оплату полученных в учреждении услуг. К доходам относятся их пенсии, пособия и зарплата. На встрече с Мишустиным соцработники предложили исключить из этого списка зарплату, чтобы у людей с ограниченными возможностями оставалось больше личных денег и появился стимул для получения новой профессии и поиска работы. Премьер поддержал эту инициативу.