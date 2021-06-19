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Некоторым россиянам дадут новые льготы

Елена Прошина
47 минут назад
Глава российского правительства Михаил Мишустин отдал поручение Минфину, Минтруду и Минэкономразвития разработать поправки в законодательство по улучшению условий жизни инвалидов. Об этом сообщает сайт правительства.
Часть россиян получат новые льготы
Фото: ТАССТАСС
Министерства должны до 9 июля представить предложения для изменения законодательства, касающегося исчисления доходов граждан с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах. Об этом премьер заявил по итогам встречи с социальными работниками.
На данный момент до 75% дохода инвалидов, работающих и живущих в интернатах, идет на оплату полученных в учреждении услуг. К доходам относятся их пенсии, пособия и зарплата. На встрече с Мишустиным соцработники предложили исключить из этого списка зарплату, чтобы у людей с ограниченными возможностями оставалось больше личных денег и появился стимул для получения новой профессии и поиска работы. Премьер поддержал эту инициативу.
Помимо этого, Мишустин поручил Минтруду и Минздраву проанализировать опыт центра социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» и в перспективе распространить такую технологию микрореабилитационных центров домашнего типа для детей-инвалидов на всю страну.
Общество,Михаил Мишустин,Минздрав РФ,Минэкономразвития,Минтруд,Минфин,Правительство РФ,
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