Авиабилеты предложили продавать по сертификатам о вакцинации

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Департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса направил авиакомпаниям письмо, в котором содержится требование обеспечить на онлайн-ресурсах перевозчиков соответствующий сервис. Данные о прохождение пассажирами вакцинации должны поступать с портала госуслуг.

Сообщается, что Минцифры, в свою очередь, предложило Минтрансу распространить такое порядок и на все прочие виды транспорта.

Верификация пассажиров общественного транспорта по сертификатам вакцинации станет еще одной мерой по стимулированию граждан прививаться от коронавируса. Такие шаги власти предпринимают для борьбы с очередным подъемом заболеваемости COVID-19, наблюдаемому сейчас в России.