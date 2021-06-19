Авиабилеты предложили продавать по сертификатам о вакцинации

Департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса направил авиакомпаниям письмо, в котором содержится требование обеспечить на онлайн-ресурсах перевозчиков соответствующий сервис. Данные о прохождение пассажирами вакцинации должны поступать с портала госуслуг.
Сообщается, что Минцифры, в свою очередь, предложило Минтрансу распространить такое порядок и на все прочие виды транспорта.
Верификация пассажиров общественного транспорта по сертификатам вакцинации станет еще одной мерой по стимулированию граждан прививаться от коронавируса. Такие шаги власти предпринимают для борьбы с очередным подъемом заболеваемости COVID-19, наблюдаемому сейчас в России.
Напомним, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве, по данным оперштаба, за последние сутки составило 9 120 человек. Это рекорд за все время пандемии.