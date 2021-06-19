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В России предложили продавать авиабилеты по сертификатам о вакцинации

Елена Прошина
1 час назад
Министерство транспорта, выполняя поручение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, потребовал от российских авиаперевозчиков обеспечить онлайн-продажу билетов на самолеты на основании сертификата о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РБК.
Авиабилеты предложили продавать по сертификатам о вакцинации
Фото: ТАССТАСС
Департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса направил авиакомпаниям письмо, в котором содержится требование обеспечить на онлайн-ресурсах перевозчиков соответствующий сервис. Данные о прохождение пассажирами вакцинации должны поступать с портала госуслуг.
Сообщается, что Минцифры, в свою очередь, предложило Минтрансу распространить такое порядок и на все прочие виды транспорта.
Верификация пассажиров общественного транспорта по сертификатам вакцинации станет еще одной мерой по стимулированию граждан прививаться от коронавируса. Такие шаги власти предпринимают для борьбы с очередным подъемом заболеваемости COVID-19, наблюдаемому сейчас в России.
Напомним, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве, по данным оперштаба, за последние сутки составило 9 120 человек. Это рекорд за все время пандемии.
Общество,Татьяна Голикова,Минтранс РФ,Россия,
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