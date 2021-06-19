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«Превратили в изгоев»: Миронов отчитал власти за гонения на непривитых россиян

Ювелина Бернст
26 минут назад
Властям регионов нужно прекратить превращать россиян в изгоев, заявил лидер партии «Справедливая Россиия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, комментируя на новость о принудительной вакцинации от коронавируса в Башкирии. Его слова передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу партии.
«Истерия»: Миронов отчитал власти за гонения на непривитых россиян
Фото: ТАССТАСС
«Каждый начальник стремиться перещеголять другого в радикализме своих действий», - сказал Миронов, отметив, что сейчас «всех перегнал» глава Башкирии Радий Хабиров.
Он «одним росчерком пера превратил большинство населения подведомственной территории в изгоев», сказал политик. По его мнению, те, кто не провакцинируется, окажутся на положении людей второго сорта.
Миронов назвал введение ограничений в республике «разобщением, нагнетанием страха и истерии». Политик отметил, что вакцинация сама по себе не остановит распространение вируса и не спасет от болезни, а только облегчит ее течение.
Ранее Хабиров издал указ, согласно которому, с будущей недели в регионе без прививки будет запрещено посещать музеи, театры, кино, библиотеки, концертные залы. С 29 июня под это же правило подпадут кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-залы, санатории и студенческие общежития. Кроме того, людям, не поставившим вакцину, нельзя будет пользоваться междугородним автотранспортом.
В Москве, Московской и Тверской области ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.
Общество,Сергей Миронов,Башкортостан,
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