«Истерия»: Миронов отчитал власти за гонения на непривитых россиян

Властям регионов нужно прекратить превращать россиян в изгоев, заявил лидер партии «Справедливая Россиия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов , комментируя на новость о принудительной вакцинации от коронавируса в Башкирии . Его слова передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу партии.

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«Каждый начальник стремиться перещеголять другого в радикализме своих действий», - сказал Миронов, отметив, что сейчас «всех перегнал» глава Башкирии Радий Хабиров.

Он «одним росчерком пера превратил большинство населения подведомственной территории в изгоев», сказал политик. По его мнению, те, кто не провакцинируется, окажутся на положении людей второго сорта.

Миронов назвал введение ограничений в республике «разобщением, нагнетанием страха и истерии». Политик отметил, что вакцинация сама по себе не остановит распространение вируса и не спасет от болезни, а только облегчит ее течение.

Ранее Хабиров издал указ, согласно которому, с будущей недели в регионе без прививки будет запрещено посещать музеи, театры, кино, библиотеки, концертные залы. С 29 июня под это же правило подпадут кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-залы, санатории и студенческие общежития. Кроме того, людям, не поставившим вакцину, нельзя будет пользоваться междугородним автотранспортом.