По его словам, СНБО очень хотелось бы влиять на все, но у этой организации есть свои полномочия, она ограничена законом и конституцией Украины. В связи с этим, на погоду и климат она влиять не может, пояснил украинский чиновник.
Напомним, что после мощнейших дождей во многих городах Крыма началось наводнение. Власти ввели режим ЧС в Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе. Для Ялты выпавшие на город за сутки осадки стали рекордными более чем за последние 100 лет. В подвергшихся ударам стихии городах отключалось водо- и электроснабжение. Сотням жителей потребовалась эвакуация. В Ялте во время наводнения погиб человек. Спасательные и восстановительные работы ведутся круглосуточно.