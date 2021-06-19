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"Бог слишком много им дал воды": На Украине поиздевались над потопом в Крыму

Елена Прошина
38 минут назад
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов издевательски прокомментировал ситуацию с наводнениями Крыму. И посетовал, что влиять на погоду его ведомству мешает отсутствие полномочий. Об этом пишет ИА Regnum.
«Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь бог слишком много им дал воды сразу», — сказал Данилов.
По его словам, СНБО очень хотелось бы влиять на все, но у этой организации есть свои полномочия, она ограничена законом и конституцией Украины. В связи с этим, на погоду и климат она влиять не может, пояснил украинский чиновник.
Напомним, что после мощнейших дождей во многих городах Крыма началось наводнение. Власти ввели режим ЧС в Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе. Для Ялты выпавшие на город за сутки осадки стали рекордными более чем за последние 100 лет. В подвергшихся ударам стихии городах отключалось водо- и электроснабжение. Сотням жителей потребовалась эвакуация. В Ялте во время наводнения погиб человек. Спасательные и восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Общество,Видео,Алексей Данилов,ИА REGNUM,Республика Крым,Украина,
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