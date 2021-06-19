В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Еще один регион России объявил об обязательной вакцинации

Майк Габриелян
10 минут назад
В Тверской области объявили обязательную вакцинацию против COVID-19. Пока распоряжение действует только для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
В Тверской области объявили обязательную вакцинацию
Фото: ТАССТАСС
Постановление подписал главный санитарный врач Арнольд Выскубов. В документе перечисляются категории, для которых прививка стала обязательной. Это работники торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров госуслуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.
Кроме того, вакцинация обязательна для государственных и муниципальных служащих, сотрудников органов региональной власти и подведомственных организаций. Принудительная компания тверских властей должна охватить не менее 60% работников. Первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат надо ввести до 18 июля.
На этой неделе в Тверской области госпитализировали с коронавирусом 511 человек. Это на 46% больше чем за предыдущую неделю.
Обязательную вакцинацию помимо Тверской области ввели и некоторые российские регионы. Среди них Москва и Подмосковье, Башкирия, Кемеровская, Сахалинская и Ленинградская области.
Общество,Тверская Область,Россия,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители