В Тверской области объявили обязательную вакцинацию

Тверской области объявили обязательную вакцинацию против COVID-19. Пока распоряжение действует только для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

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Постановление подписал главный санитарный врач Арнольд Выскубов. В документе перечисляются категории, для которых прививка стала обязательной. Это работники торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров госуслуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.

Кроме того, вакцинация обязательна для государственных и муниципальных служащих, сотрудников органов региональной власти и подведомственных организаций. Принудительная компания тверских властей должна охватить не менее 60% работников. Первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат надо ввести до 18 июля.

На этой неделе в Тверской области госпитализировали с коронавирусом 511 человек. Это на 46% больше чем за предыдущую неделю.