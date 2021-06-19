В Тверской области объявили обязательную вакцинацию

Постановление подписал главный санитарный врач Арнольд Выскубов. В документе перечисляются категории, для которых прививка стала обязательной. Это работники торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров госуслуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.
Кроме того, вакцинация обязательна для государственных и муниципальных служащих, сотрудников органов региональной власти и подведомственных организаций. Принудительная компания тверских властей должна охватить не менее 60% работников. Первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат надо ввести до 18 июля.
Обязательную вакцинацию помимо Тверской области ввели и некоторые российские регионы. Среди них Москва и Подмосковье, Башкирия, Кемеровская, Сахалинская и Ленинградская области.