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Полиция Москвы начала рейды по проверке масок у таксистов и пассажиров

ТАСС
19 минут назад
Столичная полиция начла рейды по проверке масок у водителей такси и их пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
В Москве начались рейды по проверке масок в такси
Фото: ТАССТАСС
"Полиция Москвы начала тщательную проверку по наличию масок у водителей такси и их пассажиров. В случае отсутствия масок нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами сообщил, что столица находится близко к принятию жестких ограничений для борьбы с коронавирусом. Позже стало известно, что ограничения продлены до 29 июня. Они касаются работы фуд-кортов, заведений общепита, детских игровых комнат, зоопарков и ночных клубов, баров и дискотек.
Общество,Новости Москвы,Сергей Собянин,
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