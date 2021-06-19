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Минтранс предложил верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации

Газета.Ruиещё 5
54 минуты назад
Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.
Минтранс предложил верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации
Фото: ТАССТАСС
Департамент госполитики в области гражданской авиации министерства, направивший письмо, сообщает в документе, что данные о вакцинации пассажиров должны браться с портала госуслуг.
Кроме того, в Минцифры сообщили Минтрансу, что новое правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от COVID-19 может быть распространено на все виды транспорта.
Также источник РБК из крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при приобретении билета действительно обсуждается, были совещания на площадке Минтранса и Минцифры.
Однако окончательного решения пока не принято, добавил он.
Ранее министр внутренних дел и глава национального кризисного штаба Хорватии Давор Божинович заявил, что страна первой протестировала систему сертификатов здоровья, так называемые "ковид-паспорта".
С 1 июля система ковид-сертификатов заработает в Евросоюзе — документы будут подтверждать вакцинацию человека, наличие у него свежего отрицательного теста на коронавирус или иммунитет в результате болезни. В то же время документ не будет выполнять функцию проездного билета.
От владельца сертификата не смогут требовать выполнять ограничения (сидеть на карантине или самоизоляции, сдавать дополнительные тесты).
Общество,Минтранс РФ,ЕС,РБК,
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