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В Ленобласти пообещали привившимся оплачиваемый выходной

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной.
Привившимся от COVID пообещали еще один выходной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Власти Ленобласти распорядились привить от COVID-19 к сентябрю в госучреждениях и компаниях отдельных сфер деятельности не меньше 80% сотрудников, пишет «Коммерсант».
Ранее в Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан.
Между тем, руководство АО «АвтоВАЗ» решило финансово стимулировать своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса: всем привившимся выплатят премию.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
Также общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) намерен ввести повышенный кешбэк для вакцинированных от коронавируса туристов.
Общество,Сергей Собянин,Автоваз,Ленинградская Область,
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