С занесением в базу: в России растет черный рынок сертификатов о вакцинации

С усилением ограничений для непривитых россиян вырастет спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, предупреждают в «Лаборатории Касперского» . Рост числа подобных объявлений уже зафиксировали в «Лиге безопасного интернета». Диапазон цен — 2-5 тыс. рублей за справку. Если же клиент хочет попасть в федеральную базу вакцинированных и получить отметку на Госуслугах, придется заплатить более 20 тыс. рублей. О том, где мошенники орудуют активнее всего и какое наказание грозит им и заказчику, рассказывает «Газета.Ru».

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"Мы подготовили обращение в МВД России в связи с распространением подобных объявлений и ресурсов в сети Интернет - с указанием перечня", - сказала она.

Такие ресурсы начали активно появляться еще осенью 2020 года, продолжает Мизулина.

"Продавались фальшивые справки о прохождении теста на наличие коронавируса, медицинские документы для въезда в Россию. В последние несколько месяцев активно продают и сертификаты о прохождении вакцинации", - уточнила она.

В "Лаборатории Касперского" рост предложений по продаже фальшивых сертификатов о вакцинации стали фиксировать в марте 2021 года.

"В последнее время мы видим всплеск подобных предложений. Вероятно, это может быть связано с информацией о введении новых ограничительных мер против коронавируса, которая появляется в сети.

Черный рынок, как и любой другой, реагирует на актуальную повестку дня, злоумышленники активно следят за тем, что происходит в мире и стране", - пояснил "Газете.Ru" эксперт по кибербезопасности компании Дмитрий Галов.

В июне 2021 года в Рунете появилось более 500 новых доменов, на которых есть предложения о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса, рассказывал ранее изданию Forbes.ru представитель Telegram-канала In4security.

"Объявления также можно встретить в даркнете. Либо на сайтах в интернете, на которых и раньше продавались какие-либо поддельные медицинские документы, например справки о болезни. Существуют разные продавцы, и они используют разные "каналы сбыта", - добавил Галов.

Средняя стоимость фальшивого сертификата в Москве — 4 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге можно найти и за тысячу рублей, говорит глава "Лиги безопасного интернета". У Галова похожие цифры — в марте 2021 года фальшивые сертификаты продавались за 2-5 тыс. рублей.

При этом Мизулина вместе с экспертом "Лаборатории Касперского" отмечает, что мошенники также предлагают оформить сертификат с официальным занесением в базу вакцинированных.

"Сейчас подобные предложения есть, и стоит такая услуга, по грубой оценке, 20 тыс. рублей, что в 4-10 раз превышает стоимость просто поддельного сертификата. При этом, насколько правдивы эти предложения, мы сказать, конечно, не можем", - сказал Галов.

Он подчеркнул, что на практике мошенники вполне могут получить доступ к Госуслугам.

"Не существует систем, безопасных на 100%. Трудно оценить, какой процент продавцов действительно имеет доступ к медицинским и другим системам или базам. В целом, если аналогичные прецеденты были в финансовой сфере, к примеру, то почему это не может быть реализовано в медицинской?", - рассуждает эксперт.

Если же власти введут еще больше ограничений для невакцинированных граждан, спрос на поддельные сертификаты может возрасти, предупреждают в "Лаборатории Касперского".

"Теневой рынок, как и обычный, всегда реагирует на актуальную повестку дня. Можно предположить: если возрастет спрос на сертификаты о вакцинации с введением новых ограничительных мер, то увеличится и количество предложений", - пояснил Галов.

Между тем в МВД России предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации.

По сообщению министерства в Москве возбуждено 24 уголовных дела из-за изготовления и сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации от Сovid-19, три уже направлены в суд.

При подделке документов умысел есть и со стороны мошенника, и заказчика. По статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" исполнителей могут лишить свободы на срок до двух лет либо же отправить на принудительные работы на тот же срок.