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Голикова призвала россиян задуматься о ревакцинации

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Ревакцинацию от COVID-19 нужно проводить не ранее, чем через год, а при неблагоприятной эпидситуации — через полгода. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова призвала россиян задуматься о ревакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались каким-либо вакцинами, проводить не ранее, чем через 12 месяцев... А в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то есть эпидемиологического подъёма, в котором мы сейчас находимся, через шесть месяцев», — сказала она во время брифинга.
Голикова напомнила, что когда привитый человек заболевает, то к врачу нужно обратиться своевременно — это поможет перенести заболевание в лёгкой форме.
«Те наши граждане, которые ранее прививались и уже прошло значительное время, у которых есть вопросы по поводу того, как поступить дальше — важно принять решение о ревакцинации, если уже прошло шесть месяцев», — сказала вице-премьер.
Во время брифинга она также рассказала, что прирост заболеваемости коронавирусом в России за последние пять дней составил 34,4%. Причиной этого стали несоблюдение гражданами ограничительных мер, а также мутация штаммов вируса.
Общество,Татьяна Голикова,Россия,
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