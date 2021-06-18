Голикова призвала россиян задуматься о ревакцинации

«Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались каким-либо вакцинами, проводить не ранее, чем через 12 месяцев... А в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то есть эпидемиологического подъёма, в котором мы сейчас находимся, через шесть месяцев», — сказала она во время брифинга.
«Те наши граждане, которые ранее прививались и уже прошло значительное время, у которых есть вопросы по поводу того, как поступить дальше — важно принять решение о ревакцинации, если уже прошло шесть месяцев», — сказала вице-премьер.