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В пяти российских регионах ужесточили ограничения по коронавирусу

Газета.Ru
1 час назад
В пяти регионах России ужесточили ограничения по коронавирусу — в Амурской и Белгородской областях, Республике Коми и в Дагестане, а также в Красноярском крае.
В пяти регионах ужесточили ограничения по коронавирусу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Будет ограничена деятельность ночных клубов (дискотек, танцполов) и иных аналогичных объектов, установлен для них режим работы с 7 часов до 23 часов. В остальное время такие заведения могут работать «на вынос», — заявили на заседании оперативного штаба Амурской области.
В этом российском регионе также будет введено 50% ограничение по заполняемости кинотеатров и концертных залов.
В Белгородской области запретили ночную работу предприятий общепита и общегородские выпускные балы для школьников, а в Дагестане, кроме того, на две недели отправили на самоизоляцию жителей республики старше 65 лет.
Власти Коми, кроме 50% заполнения кинозалов и театров, работодателям порекомендовали отправить на «удаленку» до 30% сотрудников — в это число в обязательном порядке входят работники старше 65 лет.
В Красноярском крае закрываются детские развлекательные центры и игровые комнаты в ТРЦ.
Накануне в ряде регионов России вернули коронавирусные ограничения.
Общество,Красноярский Край,Республика Коми,Республика Дагестан,Россия,
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