В пяти регионах ужесточили ограничения по коронавирусу

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Будет ограничена деятельность ночных клубов (дискотек, танцполов) и иных аналогичных объектов, установлен для них режим работы с 7 часов до 23 часов. В остальное время такие заведения могут работать «на вынос», — заявили на заседании оперативного штаба Амурской области.

В этом российском регионе также будет введено 50% ограничение по заполняемости кинотеатров и концертных залов.

В Белгородской области запретили ночную работу предприятий общепита и общегородские выпускные балы для школьников, а в Дагестане, кроме того, на две недели отправили на самоизоляцию жителей республики старше 65 лет.

Власти Коми, кроме 50% заполнения кинозалов и театров, работодателям порекомендовали отправить на «удаленку» до 30% сотрудников — в это число в обязательном порядке входят работники старше 65 лет.

В Красноярском крае закрываются детские развлекательные центры и игровые комнаты в ТРЦ.