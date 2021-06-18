Школьников оставили без выпускного из-за COVID

В Кремлевском дворце не состоится всероссийский выпускной бал для школьников. Его отменили из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Москве
. Об этом заявил пресс-секретарь дворца Константин Ярошевский, передает ТАСС
.
Он рассказал, что школьники должны были отметить праздник 25 июня на пяти площадках: в Александровском саду, Гостином дворе, Кремлевском дворце, на Красной и Сапожковой площадях.
Ярошевский сказал, что при резком скачке заболеваемости провести данное мероприятие невозможно. В связи с этим он смог только пожелать каждому выпускнику успешно сдать оставшиеся экзамены и быть зачисленным в желаемые высшие заведения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил
, что более 60 процентов жителей столицы либо переболели COVID-19, либо сделали прививки, но инфекция все равно стремительно продолжает распространяться.
«Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», — признался градоначальник, отмечая, что для властей такое положение стало неожиданным.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации было принято решение
о введении обязательной вакцинации в Москве и Подмосковье для отдельных категорий работников.
По состоянию на 18 июня в Москве выявлено 9056 зараженных коронавирусом за последние сутки, всего инфицированных с начала пандемии зафиксировано 1 269 145. В Подмосковье известно о 1254 заболевших COVID-19. За все время в регионе было выявлено более 287 тысяч зараженных.