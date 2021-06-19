Плановую госпитализацию ограничили в Москве

Ограничения на оказание плановой медицинской помощи в столице людям, у которых нет антител к коронавирусной инфекции, будут действовать один месяц. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавируса, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, носит временный характер. (...) Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца", - заявили в пресс-службе ведомства.

В департаменте добавили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации ограничение на плановые госпитализации в дальнейшем могут продлить.

"Подчеркиваем, что новые меры по оказанию плановой помощи введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавируса", - уточняется в сообщении.