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Ограничение плановой медпомощи для людей без антител в Москве ввели на один месяц

Газета.Ruиещё 1
28 минут назад
Ограничения на оказание плановой медицинской помощи в столице людям, у которых нет антител к коронавирусной инфекции, будут действовать один месяц. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Плановую госпитализацию ограничили в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавируса, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, носит временный характер. (...) Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца", - заявили в пресс-службе ведомства.
В департаменте добавили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации ограничение на плановые госпитализации в дальнейшем могут продлить.
"Подчеркиваем, что новые меры по оказанию плановой помощи введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавируса", - уточняется в сообщении.
Представители Депздрава обратили внимание, что в Москве сейчас предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. Всего в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276. При этом экстренную медпомощь в Москве продолжат оказывать всем пациентам.
Общество,Москва,
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