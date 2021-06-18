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Названа причина смерти актера Андрея Егорова

Газета.Ru
1 час назад
Названа предварительная причина смерти заслуженного артиста России Андрея Егорова, сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник.
Проблемы с сердцем: Как умер актер Андрей Егоров
Фото: Кадр из сериала «Большая нефть» (2009)Кадр из сериала «Большая нефть» (2009)
Предположительно, артист умер от острой сердечной недостаточности.
Известно, что полицейские нашли тело 50-летнего актера в его квартире в доме на Рабочей улице в Москве. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, а дверь в квартиру на момент прибытия сотрудников полиции была закрыта.
Прощание с Андреем Егоровым пройдет 19 июня в 11.00. О месте прощания будет объявлено дополнительно.
Андрей Егоров стал известен благодаря ролям таких фильмах, как «Оптимисты», «Жених» и «Смерш». Он также сыграл более 20 ролей в Театре армии.
О смерти Андрея Егорова Центральный академический театр Российской армии. сообщил 17 июня.
Общество,Андрей Егоров,РЕН ТВ,Россия,
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