Проблемы с сердцем: Как умер актер Андрей Егоров

Названа предварительная причина смерти заслуженного артиста России Андрея Егорова
, сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник.
Фото: Кадр из сериала «Большая нефть» (2009)Кадр из сериала «Большая нефть» (2009)
Предположительно, артист умер от острой сердечной недостаточности.
Известно, что полицейские нашли тело 50-летнего актера в его квартире в доме на Рабочей улице в Москве. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, а дверь в квартиру на момент прибытия сотрудников полиции была закрыта.
Прощание с Андреем Егоровым пройдет 19 июня в 11.00. О месте прощания будет объявлено дополнительно.
Андрей Егоров стал известен благодаря ролям таких фильмах, как «Оптимисты», «Жених» и «Смерш». Он также сыграл более 20 ролей в Театре армии.
О смерти Андрея Егорова Центральный академический театр Российской армии. сообщил 17 июня.