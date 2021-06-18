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TikTok удалил видео депутата Госдумы о боге и геях

Алевтина Жаркова
53 минуты назад
TikTok удалил ролик депутата Государственной Думы Александра Ильтякова после жалоб пользователей социальной сети. Кадры вызвавшего возмущения видео появились в распоряжении телеканал «360». На них народный избранник, зачитывая Библию, неодобрительно отзывается о ЛГБТ.
«"И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их". Но не создал господь бог педерастов и лесбиянок», – заявляет Ильтяков.
Со слов самого парламентария, его ролик был удален спустя час после публикации. Он считает, что не сделал ничего плохого, а лишь процитировал Библию. Ильтяков также выразил готовность разместить в соцсетях новый ролик о ЛГБТ.
Общество,Политика,Видео,Александр Ильтяков,Госдума,
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