TikTok удалил ролик депутата Государственной ДумыАлександра Ильтякова после жалоб пользователей социальной сети. Кадры вызвавшего возмущения видео появились в распоряжении телеканал «360». На них народный избранник, зачитывая Библию, неодобрительно отзывается о ЛГБТ.
«"И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их". Но не создал господь бог педерастов и лесбиянок», – заявляет Ильтяков.
Со слов самого парламентария, его ролик был удален спустя час после публикации. Он считает, что не сделал ничего плохого, а лишь процитировал Библию. Ильтяков также выразил готовность разместить в соцсетях новый ролик о ЛГБТ.