Исследование Rambler&Co: 91% россиян против жесткого регулирования самокатов

Согласно опросу, треть респондентов также уверена, что скорость самокатов не должна превышать 20-25 км/ч.

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С прошлого года в ПДД предложили ввести новый термин – средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся роликовые коньки, самокаты, скейтборды, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколёса. В связи с распространением проката электросамокатов в крупных городах, вопрос об их законодательном ограничении встал вновь. Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, на чём они передвигаются во время прогулок по городу.

Согласно исследованию, самым популярным видом СИМ оказались электросамокаты. Обычный самокат выбирает лишь 2% населения, а моноколесо и гироскутер подходят и вовсе по 1% участников.

70% россиян уверены, что электросамокаты станут удобнее, если в городе будет больше велодорожек для них. Остальные допускают езду по тротуарам, но не превышая скорости потока и не создавая помех пешеходам. Законодательное ограничение скорости у электросамокатов поддерживают 37% россиян. При этом почти треть опрошенных (31%) уверена, что 20-25 км/ч – оптимальная граница. Крупнейшие сервисы кикшеринга (краткосрочная аренда электросамокатов) уже технически ограничивают свои электросамокаты до этого уровня и вводят «медленные зоны», где скорость автоматически падает до 15 км/ч.

Большинство горожан (79%), отвечая на вопрос о комфортной стоимости аренды электросамоката, ответили, что готовы потратить до 200 рублей за час. Для 15% приемлемая сумма варьируется от 200 до 500 рублей. Всего 2% оценивают час на электросамокате от 500 до 1 000 рублей и 4% – выше 1 000 рублей.

Специально для СИМ должны быть разработаны новые ПДД – так считают 39% опрошенных. 42% приравняли бы их к велосипедам или мопедам. Каждый десятый считает, что нужно оставить в равных правах пешеходов и арендаторов средств индивидуальной мобильности. За жёсткую форму регулирования высказались лишь 9% россиян – они считают, что пользователи СИМ должны соблюдать правила для автомобилистов.