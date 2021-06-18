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В Ленобласти и Туле вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Москва24
21 минуту назад
В Ленинградской области вводится обязательная вакцинация некоторых категорий граждан. Об этом сообщает RT.
Ленобласть ввела обязательную вакцинацию ряда граждан
Фото: ТАССТАСС
Постановление касается руководителей государственных и муниципальных учреждений, индивидуальных предпринимателей в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат.
"Обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19", – сказано в постановлении.
Тем, кто этого не сделает, с 1 сентября запретят работать.
Также обязательную вакцинацию вводят в Туле. Она распространится на группы риска.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.
Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.
Уточнялось, что всего должны быть привиты 60 процентов сотрудников столичных предприятий.
В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.
Общество,Елена Андреева,Правительство Москвы,Ленинградская Область,
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