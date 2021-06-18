Ливни в Ялте привели к подтоплениям в центре города. Сейчас затоплены все переходы, вышла из берегов река Водопадная. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Не исключено затопление хозяйственной зоны «Крымэнерго», что может обесточить Ялту, отмечают в горадминистрации. Сейчас по всему Крыму объявлено штормовое предупреждение, также существует угроза схода селей.

Сильные ливневые дожди в Ялте могут привести к природным и технологическим бедствиям. В городе введен режим ЧС.

«В настоящее время в Ялте объявлена чрезвычайная ситуация. Реки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей. Самое важное, что центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе Октября въезд в город, чтобы на трассе не было пробок, чтобы расчищать сели, которые сходят в разных местах. Мы отправили туда совместно с автодором и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги», — заявила глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Кроме того, она сообщала, что затоплены все переходы, подтоплен многоквартирный дом на улице Кирова , вышла из берегов река Водопадная.

Ранее глава администрации просила горожан и туристов не покидать дома и гостиницы. Она добавляла, что городскими властями созданы мобильные бригады — с помощью мешков с песком они будут отводить воду от домов.

Павленко также попросила жителей запастись водой, так как власти планируют отключить водоснабжение во всем городском округе Ялта.

Кроме того, в горадминистрации сообщают, что «подтоплена» хозяйственная зона «Крымэнерго».

«Если ее сейчас затопит, то мы останемся без света», — отметила Павленко.

В ночь на 18 июня в Ялте выпала месячная норма осадков. По всему Крыму объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные дожди. Есть угроза схода селей в бассейнах рек Феодосии, Судака и Алушты. Весь южный берег Крыма (ЮБК) сейчас находится на пути большого циклона.

Накануне, 17 июня, в Керчи после затопления центральных улиц и домов осталась без электричества городская больница.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба после ливней на востоке полуострова.

«Принято решение о создании комиссий по ликвидации ЧС. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме», — уточнил Аксенов. По словам главы полуострова, комиссии приступят к работе сразу после того, как сойдет вода. Он пояснил, что одна из них будет определять размер ущерба, а вторая — причины подтопления и предложения по их ликвидации.

Руководитель республики пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Аварийные службы начали откачивать воду в Керчи в тот же день. «Что касается систем водоснабжения и водоотведения, у нас есть определенные сложности по работе, все бригады задействованы, мы производим откачку в плановом режиме», — отметил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

Ежегодная стихия

Непогода приходит в Крым практически каждый год. В августе 2017 года на ночной трассе под Судаком несколько десятков автомобилей сложило в гармошку мощным потоком селя. Некоторые опрокинуло в кювет — по счастливой случайности в той аварии никто не пострадал.

Уровень воды скрывал дорожные отбойники. В Алуште улицы буквально «превращались в реки».

Непогода тогда охватила почти все курортное побережье Крыма: Феодосия, Коктебель. «Почти всегда солнечную Ялту, куда из-за гор редко доходят дождевые облака, накрыло градом размером с фасолину», сообщал ТВ Центр.