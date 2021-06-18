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Сносящий машины поток воды в Ялте сняли на видео

Lenta.ru
25 минут назад
В Ялте, где за шесть часов выпала месячная норма осадков, сняли на видео поток воды, сносящий машины. Запись опубликована в группе «Инцидент Крым» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как по улице Ломоносова течет мощный поток воды, снося припаркованный автомобиль.
«Поплыла Mazda Жекина», — говорит автор записи.
В результате ливня в Ялте вышла из берегов река Водопадная, затопив улицы города. По словам главы местной администрации, есть риск, что город будет обесточен. Спасатели начали эвакуацию местных жителей.
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