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Заболевший COVID-19 губернатор Калужской области снял видео из больницы

Алевтина Жаркова
1 час назад
Губернатор Калужской области Владислав Шапша был госпитализирован с коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях, разместив видео из больницы.
Шапша отметил, что болезнь протекает в легкой форме благодаря сделанной ранее вакцине от инфекционного заболевания.
«Нахожусь в Калуге в больнице, в ковидном отделении. Болезнь проходит в лёгкой форме, всё благодаря тому, что своевременно сделал прививку. Эту прививку сделали все мои близкие», – рассказал подписчикам губернатор.
Общество,Политика,Видео,Владислав Шапша,Калужская Область,
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