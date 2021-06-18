Губернатор Калужской областиВладислав Шапша был госпитализирован с коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях, разместив видео из больницы.
Шапша отметил, что болезнь протекает в легкой форме благодаря сделанной ранее вакцине от инфекционного заболевания.
«Нахожусь в Калуге в больнице, в ковидном отделении. Болезнь проходит в лёгкой форме, всё благодаря тому, что своевременно сделал прививку. Эту прививку сделали все мои близкие», – рассказал подписчикам губернатор.