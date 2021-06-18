Мигрантов начнут ввозить в Россию на чартерных поездах

Сейчас рабочие могут прибыть в Россию только с помощью авиации, что значительно повышает транспортные затраты участников рынка, отметили в Минсельхозе. Там добавили, что регионы уже просили проработать возможность организации перевозок работников поездами, что позволит сохранить темпы роста агропромышленного комплекса. Минсельхоз запросил у регионов информацию об объеме заявок на количество рабочей силы.