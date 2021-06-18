В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Трудовых мигрантов в Россию захотели ввозить на чартерных поездах

Lenta.ru
2 часа назад
Минсельхоз и ОАО «РЖД» захотели ввозить трудовых мигрантов в Россию на чартерных поездах для сезонных работ в поле. Предполагается, что это позволит решить вопрос нехватки рабочей силы для нужд агропромышленного комплекса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Мигрантов начнут ввозить в Россию на чартерных поездах
Фото: ТАССТАСС
По словам собеседника издания, этот вопрос обсуждался на совещании в министерстве на прошлой неделе. В Минсельхозе изданию подтвердили, что прорабатывают возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов с сельхозпроизводителями и регионами. В 2021 году планировалось задействовать в сезонных работах 38,2 тысячи мигрантов.
В марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса Россия запретила въезд иностранной рабочей силы. В марте этого года власти разрешили завозить рабочих компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 миллиарда рублей. Однако еще тогда Ягодный союз предупреждал главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева о том, что эти критерии не подходят для участников отрасли. В мае они были отменены для привлечения работников из Узбекистана и Таджикистана.
Сейчас рабочие могут прибыть в Россию только с помощью авиации, что значительно повышает транспортные затраты участников рынка, отметили в Минсельхозе. Там добавили, что регионы уже просили проработать возможность организации перевозок работников поездами, что позволит сохранить темпы роста агропромышленного комплекса. Минсельхоз запросил у регионов информацию об объеме заявок на количество рабочей силы.
Ранее в июне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России изучает вопрос упрощенного ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации. Он объяснил, что это очень важно для поддержки строительной отрасли, а обойтись без иностранных работников она пока что не сможет. По словам Хуснуллина, мигранты готовы работать по 12 часов на стройках за 50 тысяч рублей в месяц, и это позволяет серьезно сократить себестоимость строительства. Если отказаться от мигрантов, то потребителю, по расчетам вице-премьера, придется платить больше, поскольку строительство подорожает как минимум на 12,5 процента.
С дефицитом рабочей силы Россия столкнулась на фоне пандемии коронавируса. Только в Москве, по подсчетам властей, недостаток трудовых мигрантов оценивается в 300 тысяч человек, что особенно остро сказывается на строительстве.
Общество,Дмитрий Патрушев,Марат Хуснуллин,РЖД,Минсельхоз,Правительство РФ,Россия,
66
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители