Мигрантов начнут ввозить в Россию на чартерных поездах

Ранее в июне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил
, что правительство России
изучает вопрос упрощенного ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации. Он
объяснил, что это очень важно для поддержки строительной отрасли, а обойтись без иностранных работников она пока что не сможет. По словам Хуснуллина, мигранты готовы работать по 12 часов на стройках за 50 тысяч рублей в месяц, и это позволяет серьезно сократить себестоимость строительства. Если отказаться от мигрантов, то потребителю, по расчетам вице-премьера, придется платить больше, поскольку строительство подорожает как минимум на 12,5 процента.