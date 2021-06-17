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«Спутник Лайт» выйдет в оборот в конце июня

BFM.RUиещё 1
1 час назад
Вакцина «Спутник Лайт» выйдет в оборот через 1,5 недели, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Спутник Лайт» выйдет в оборот в конце июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, она будет использоваться в том числе для ревакцинации, передает ТАСС.
Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79% с 28-го дня после получения иммунизации.
Общество,Михаил Мурашко,ИТАР-ТАСС,
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