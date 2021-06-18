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На российских курортах хотят ввести обязательные тесты на COVID

Ura.Ruиещё 1
37 минут назад
Гостиницы Краснодарского края могут обязать тестировать приезжающих туристов на коронавирус. С предложением к губернатору региона Вениамину Кондратьеву обратился депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Воевода.
Обязательные тесты на COVID хотят ввести на курортах
Фото: ТАССТАСС
«Мы не можем утверждать о наличии заболевания по справке. Только тест, сделанный здесь и сейчас, является максимально объективным показателем», — цитируют Воеводу «Известия».
Он считает, что необходимо проводить экспресс тестирование при заезде в отель, а затем не реже одного раза в неделю. Депутат предлагает организовать мобильные лаборатории для экспресс-тестирования прямо в гостиницах. Воеволда считает, что расходы на тестирование должны понести владельцев гостиниц.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в столице. Из-за этого в Москве ввели новые ограничения и объявили об обязательной вакцинации работников ряда сфер. Аналогичные меры позже ввели в ряде других регионах России.
Общество,Вениамин Кондратьев,Алексей Воевода,Сергей Собянин,Госдума,газета "Известия",Краснодарский Край,
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