Обязательные тесты на COVID хотят ввести на курортах

Он считает, что необходимо проводить экспресс тестирование при заезде в отель, а затем не реже одного раза в неделю. Депутат предлагает организовать мобильные лаборатории для экспресс-тестирования прямо в гостиницах. Воеволда считает, что расходы на тестирование должны понести владельцев гостиниц.