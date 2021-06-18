Россия получит трудовых мигрантов чартерными поездами

Из-за нехватки рабочих рук для работ в агропромышленной сфере в ближайшее время могут рассмотреть вопрос перевозки трудовых мигрантов из других стран в Россию с использованием чартерных поездов. Об этом пишет «Коммерсант».

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В Россию могут ввозить трудовых мигрантов чартерными поездами из-за того, что производители овощей и фруктов стали массово жаловаться на критическую нехватку рабочих рук. Учитывая, что авиаперевозки, которые разрешены на данный момент, стоят очень дорого, прорабатываются другие варианты перевозок.

На данный момент планируется привлечь к сезонным работам 38,2 тысячи рабочих.

Сегодня въезд иностранных рабочих возможен только с помощью авиации, что в значительной степени повышает транспортные затраты участников рынка, — сообщают в Минсельхозе.

Въезд иностранной рабочей силы в 2020 году был сильно ограничен в связи с пандемией коронавируса. Однако уже в марте 2021 года разрешили провозить рабочих компаниям со штатом свыше 250 человек и выручкой более 2,5 миллиарда рублей. Однако из-за неудобности подобных критериев их отменили уже в мае, чтобы привлечь работников из других стран.

Если вопрос с рабочей силой не будет решён в ближайшее время, то это приведёт к сокращению сбора урожая и его частичной гибели, что впоследствии приведёт к удорожанию продукции.

Несмотря на то что потребность в рабочей силе лишь возрастает, вопрос о перевозке всё ещё не решён и заявок на перевозку иностранных граждан посредством железной дороги не поступало.