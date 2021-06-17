Въезд в Сочи для россиян призвали ограничить

Заместитель председателя комитета Госдумы
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов
заявил о необходимости ввести дополнительные меры защиты от COVID-19 для туристов, приезжающих в Сочи
. Об этом пишет
URA.RU.
Парламентарий подчеркнул, что представляет интересы жителей курортного города, куда идет серьезное увеличение турпотока.
«Я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме. Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали, и при этом можно было бы снизить возможные риски», - отметил Кривоносов.
По словам депутата, пока в Сочи нет всплеска заболеваемости коронавирусом, однако, несмотря на ограничения, введенные в ряде регионов, туристы продолжают путешествовать по стране.
«Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», — пояснил Сергей Кривоносов.
12 апреля российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. После чего в Сочи хлынул поток туристов. На майские праздники загруженность курорта местами доходила до 90-100%. При этом жители Сочи призвали туристов не приезжать на отдых на своих автомобилях, так как по городу уже невозможно передвигаться из-за пробок.