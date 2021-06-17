Въезд в Сочи для россиян призвали ограничить

По словам депутата, пока в Сочи нет всплеска заболеваемости коронавирусом, однако, несмотря на ограничения, введенные в ряде регионов, туристы продолжают путешествовать по стране.

«Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», — пояснил Сергей Кривоносов.

12 апреля российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. После чего в Сочи хлынул поток туристов. На майские праздники загруженность курорта местами доходила до 90-100%. При этом жители Сочи призвали туристов не приезжать на отдых на своих автомобилях, так как по городу уже невозможно передвигаться из-за пробок.