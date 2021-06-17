Московского фотографа арестовали по подозрению в педофилии

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По словам представителя ведомства, 43-летний москвич во время работы фотографом с 2018 по 2020 год в своей студии в Нижегородском районе развратил трех девочек, не достигших на тот момент двенадцатилетнего возраста.

Юлия Иванова отметила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Подозреваемого заключили под стражу. Следователи проверяют, причастен ли он к другим похожим преступным эпизодам.

По некоторой информации, педофилом мог оказаться известный в столице фотограф Ярослав Поляков. По данным РЕН ТВ, его задержали в доме на Карачаровской улице.

Пресс-секретарь Лефортовского районного суда подтвердил, что 13 июня была избрана мера пресечения Ярославу Полякову 1977 года рождения.