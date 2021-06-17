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Московского фотографа арестовали по подозрению в педофилии

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад
Мужчину, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек, задержали в столице. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
Московского фотографа арестовали по подозрению в педофилии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По словам представителя ведомства, 43-летний москвич во время работы фотографом с 2018 по 2020 год в своей студии в Нижегородском районе развратил трех девочек, не достигших на тот момент двенадцатилетнего возраста.
Юлия Иванова отметила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Подозреваемого заключили под стражу. Следователи проверяют, причастен ли он к другим похожим преступным эпизодам.
По некоторой информации, педофилом мог оказаться известный в столице фотограф Ярослав Поляков. По данным РЕН ТВ, его задержали в доме на Карачаровской улице.
Пресс-секретарь Лефортовского районного суда подтвердил, что 13 июня была избрана мера пресечения Ярославу Полякову 1977 года рождения.
— Он пробудет в СИЗО до 11 августа текущего года, — заключили в ведомстве.
Общество,Юлий Иванов,Юлия Иванова,ФСИН,СКР,Россия,
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