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Пока вы в маске: вакцинации от коронавируса нашли альтернативу

Елена Прошина
1 час назад

Врач: заболеваемость коронавирусом может вырасти в шесть раз

ТАСС
Мутация коронавируса в мире обусловила смену циркулирующего штамма. РФ данный момент, как полагает глава лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев, «проспала». Врач изучил статистику заболеваемости и сделал печальный вывод: в соответствии с его прогнозом, переболеют все.

Онищенко назвал альтернативу прививке от коронавируса

Россиянам необходимо донести, что единственное эффективное средство, которым можно защититься от коронавируса, – это вакцина, «альтернативой» является лишь «природный метод» – заражение COVID-19, заявил специалист.

На Сахалине ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

ТАСС
Пройти вакцинацию обязаны работники многих сфер, иначе они не смогут работать. Прививка будет обязательной для 60% человек в каждом коллективе. 40% коллектива могут её не делать.

Врачи стали чаще выявлять коронавирус у молодых людей

Новосибирские медики сообщили, что в регионе в третью волну выросло число тяжёлых случаев COVID-19 среди пациентов в возрасте 18–20 лет.

В Кремле прокомментировали введение обязательной вакцинации

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество,Видео,Дмитрий Песков,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
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