Пока вы в маске: вакцинации от коронавируса нашли альтернативу

Врач: заболеваемость коронавирусом может вырасти в шесть раз
Мутация коронавируса в мире обусловила смену циркулирующего штамма. РФ
данный момент, как полагает глава лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев, «проспала». Врач изучил статистику заболеваемости и сделал печальный вывод: в соответствии с его прогнозом, переболеют все.
Онищенко назвал альтернативу прививке от коронавируса
Россиянам необходимо донести, что единственное эффективное средство, которым можно защититься от коронавируса, – это вакцина, «альтернативой» является лишь «природный метод» – заражение COVID-19, заявил специалист.
На Сахалине ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Пройти вакцинацию обязаны работники многих сфер, иначе они не смогут работать. Прививка будет обязательной для 60% человек в каждом коллективе. 40% коллектива могут её не делать.
Врачи стали чаще выявлять коронавирус у молодых людей
Новосибирские медики сообщили, что в регионе в третью волну выросло число тяжёлых случаев COVID-19 среди пациентов в возрасте 18–20 лет.
В Кремле прокомментировали введение обязательной вакцинации
«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
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