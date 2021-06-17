14 тысяч новых случаев COVID выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 057, до 5 264 047. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 205, до 4 839 705.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 416 против 396 днем ранее; это максимальный показатель с 23 марта.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 195, до 1 260 089. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,49%. Днем ранее было выявлено 5 782 случая.