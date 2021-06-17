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Пока вы спали: ЕС приготовился "сковывать" Россию

Елена Прошина
17 минут назад
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Пока вы спали: ЕС приготовился "сковывать" Россию
Фото: РамблерРамблер

Главу офиса Зеленского отказались соединить с помощником Байдена

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак не смог поговорить по телефону с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом пишет РИА Новости.
По данным источников, в Белом доме Ермаку предложили поговорить с чиновником более низкого ранга, после чего он сам отказался от разговора и попросил перевести звонок на одного из своих заместителей.

В МИД России оценили переговоры Путина и Байдена

Подтверждение президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, а также совместное заявление по стратегической стабильности - существенное достижение. Об этом «Коммерсанту» заявил член российской делегации, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я бы поставил его в один ряд с продлением Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности», - отметил он.

«Газпром» раскрыл стоимость поставок в Китай

По данным зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова, в 2020 году выручка «Газпрома» от продажи газа в Китай составила 44,3 млрд рублей. Таким образом, газ продавался по цене около $150,2 за 1 тыс. кубометров, что немного выше, чем в среднем по европейским контрактам, пишет «Коммерсант».
По мнению экспертов, российский трубопроводный газ является самым дешевым для китайского рынка. Договор о поставках по газопроводу «Сила Сибири» заключен на 30 лет.

ЕС приготовился "сковывать" Россию

Евросоюз в отношениях с Россией будет исходить из трех принципов: давать отпор, сковывать и взаимодействовать. Об этом говорится в новой стратегии ЕС, которую представил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет «Коммерсант».
Борель подчеркнул, что в ЕС намерены противостоять «нарушению Россией прав человека, принципов демократии и международного права», а также противодействовать попыткам вносить раскол между европейскими странами. При этом в ЕС будут взаимодействовать с Россией в борьбе с изменением климата, противодействию распространению COVID-19, в Арктике, а также в экономических вопросах.

Стали известны подробности по делу о хищении алмазов у АЛРОСА

Генпрокуратура попросила назначить от четырех до десяти лет лишения свободы обвиняемым по делу о хищении алмазов на 700 млн рублей у АЛРОСА, пишет «Коммерсант».
Для главной фигурантки дела, специалиста филиала алмазодобывающей компании АЛРОСА Елены Канунниковой, которая смогла вынести в нижнем белье более 1027 драгоценных камней, прокурор попросил 10 лет лишения свободы. Украденные камни, по версии следствия, Канунникова передавала своему приятелю, гражданину России и Грузии Владимиру Табидзе. А за сбыт отвечал москвич Владимир Гординский. Для них обвинение потребовало от четырех до восьми лет.
Общество,Жозеп Боррель,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Владимир Путин,Алроса,Газпром,Генпрокуратура РФ,МИД,ЕС,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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