Пока вы спали: ЕС приготовился "сковывать" Россию

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Главу офиса Зеленского отказались соединить с помощником Байдена
По данным источников, в Белом доме Ермаку предложили поговорить с чиновником более низкого ранга, после чего он сам отказался от разговора и попросил перевести звонок на одного из своих заместителей.
В МИД России оценили переговоры Путина и Байдена
Подтверждение президентами России и США Владимиром Путиным
и Джо Байденом формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, а также совместное заявление по стратегической стабильности - существенное достижение. Об этом «Коммерсанту» заявил
член российской делегации, замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
«Я бы поставил его в один ряд с продлением Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности», - отметил он.
«Газпром» раскрыл стоимость поставок в Китай
По данным зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова, в 2020 году выручка «Газпрома»
от продажи газа в Китай составила 44,3 млрд рублей. Таким образом, газ продавался по цене около $150,2 за 1 тыс. кубометров, что немного выше, чем в среднем по европейским контрактам, пишет
«Коммерсант».
По мнению экспертов, российский трубопроводный газ является самым дешевым для китайского рынка. Договор о поставках по газопроводу «Сила Сибири» заключен на 30 лет.
ЕС приготовился "сковывать" Россию
Евросоюз
в отношениях с Россией будет исходить из трех принципов: давать отпор, сковывать и взаимодействовать. Об этом говорится в новой стратегии ЕС, которую представил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
, пишет
«Коммерсант».
Борель подчеркнул, что в ЕС намерены противостоять «нарушению Россией прав человека, принципов демократии и международного права», а также противодействовать попыткам вносить раскол между европейскими странами. При этом в ЕС будут взаимодействовать с Россией в борьбе с изменением климата, противодействию распространению COVID-19, в Арктике, а также в экономических вопросах.
Стали известны подробности по делу о хищении алмазов у АЛРОСА
Генпрокуратура
попросила назначить от четырех до десяти лет лишения свободы обвиняемым по делу о хищении алмазов на 700 млн рублей у АЛРОСА
, пишет
«Коммерсант».
Для главной фигурантки дела, специалиста филиала алмазодобывающей компании АЛРОСА Елены Канунниковой, которая смогла вынести в нижнем белье более 1027 драгоценных камней, прокурор попросил 10 лет лишения свободы. Украденные камни, по версии следствия, Канунникова передавала своему приятелю, гражданину России и Грузии Владимиру Табидзе. А за сбыт отвечал москвич Владимир Гординский. Для них обвинение потребовало от четырех до восьми лет.