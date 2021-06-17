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Опубликовано видео обращения отца Софьи Сапеги к Лукашенко

Алевтина Жаркова
30 минут назад
Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги обратился к Александру Лукашенко. Видео опубликовано в YouTube-канале «ПримаМедиа ТВ». В своем обращении Андрей Сапега просит белорусского лидера помиловать его дочь.
«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком», – заявляет на камеру Сапега-старший.
Напомним, россиянка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем во время инцидента с экстренной посадкой самолета в белорусской столице. В Белоруссии девушке может грозить от грозить серьезный тюремный срок, сейчас она заключена под арест.
Общество,Видео,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,Беларусь,
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