Паводок смыл два моста в Забайкалье

Из-за выхода воды осложнен проезд в Шелопугинский район на участке дороги возле села Унда, поэтому водителям рекомендуют отказаться от поездок в этот район. Кроме того, из-за подтопления движение не запущено на трех участках дороги от Шелопугино в сторону Газимуро-Заводского района.

По данным пресс-службы краевого Минстроя, на двух участках дороги Нерчинский Завод - Булдуруй 1 в Нерчинско-Заводском районе нет проезда из-за размыва труб, а на участке дороги Олочи - Аргунск сошел сель, из-за чего пострадали мосты в селах Дамасово и Ишага. В нескольких местах размыта дорога в сторону Уровских Ключей, есть угроза обрушения моста за селом Михайловка. Временно отменено автобусное сообщение по двум маршрутам, восстановительные работы начнутся сразу после спада воды. По данным регионального главка МЧС, в этом районе затруднен проезд в восемь населенных пунктов.