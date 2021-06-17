Спрос россиян на гражданство Черногории резко вырос

По данным аналитиков агентства, в мае 2021-го спрос на получение гражданства в Черногории по стороны россиян вырос на 16 процентов по сравнению с результатами апреля. В годовом исчислении спрос увеличился на 40 процентов. В январе 2021-го количество соответствующих запросов выросло по отношению к декабрю 2020-го на 44 процента, в феврале к январю рост составил 13 процентов, в марте к февралю — также 15 процентов. В апреле уровень спроса не изменился.

В целом в период с января по май интерес к теме получения гражданства в Черногории со стороны россиян оказался на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, россияне кинулись получать паспорта в этой европейской стране прежде всего из-за того, что это можно сделать достаточно быстро: обычно весь процесс занимает менее шести месяцев. Кроме того, черногорское гражданство не требует больших вложений — на семью из четырех человек достаточно 417 тысяч евро.