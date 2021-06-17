ВШЭ допустит к очной учебе только вакцинированных

"Для того, чтобы без страха работать в кампусе, свободно общаться, нужна общая ответственность. Мы рассматриваем возможность, что с нового учебного года в здания Вышки будут допускаться только те студенты и сотрудники, которые привились или у которых есть антитела после перенесенной болезни или медотвод от прививок", - сказал он.
"В Вышке очень ответственные студенты. В аудиториях соблюдается масочный режим, люди стараются не собираться толпами. Вышка - первый российский университет, в котором была организована прививочная кампания прямо в кампусе, еще в марте", - добавил он.