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ВШЭ будет допускать к очным занятиям только вакцинированных студентов

ТАССиещё 3
18 минут назад
Высшая школа экономики рассматривает возможность допускать к очной форме обучения и работы только вакцинированных или имеющих антитела после перенесенного коронавируса студентов и сотрудников. Остальные будут учиться и работать в удаленном режиме, заявил в интервью ТАСС ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.
ВШЭ допустит к очной учебе только вакцинированных
Фото: ТАССТАСС
"Для того, чтобы без страха работать в кампусе, свободно общаться, нужна общая ответственность. Мы рассматриваем возможность, что с нового учебного года в здания Вышки будут допускаться только те студенты и сотрудники, которые привились или у которых есть антитела после перенесенной болезни или медотвод от прививок", - сказал он.
Кузьминов пояснил, что остальные будут учиться и работать в удаленном режиме.
"В Вышке очень ответственные студенты. В аудиториях соблюдается масочный режим, люди стараются не собираться толпами. Вышка - первый российский университет, в котором была организована прививочная кампания прямо в кампусе, еще в марте", - добавил он.
По его словам, уже 2,5 тыс. студентов и 2 тыс. сотрудников привились.
Общество,Ярослав Кузьминов,ВШЭ,ИТАР-ТАСС,
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